Житель ХМАО без вести пропал под Нижневартовском

«Спасатели выезжали на 17-й километр автомобильной дороги Нижневартовск — Стрижевой по сообщению: необходимо оказать помощь сотрудникам полиции в поиске без вести пропавшего мужчины 1985 года рождения. Прибывшие к месту проведения работ спасатели совместно с сотрудниками полиции и волонтерами обследовали 760 000 квадратных метров массива, поиски результатов не дали», — рассказали в пресс-службе ведомства.