Юрист Русяев раскрыл, как Митрошина может избежать колонии

Если суд поверит в раскаяние блогерши Алеександры Митрошиной, то она сможет избежать лишения свободы. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.

Он отметил, что на приговор могут оказать значительное влияние изменения в показаниях подсудимой.

— Перемена может осложнить ее положение в суде. Признание вины в полном объеме могло бы позволить рассчитывать на более мягкий приговор. Тем не менее у Митрошиной остаются шансы на смягчение наказания, если суд убедится, что она полностью возместила ущерб государству, — объяснил юрист.

По словам Русяева, Митрошина при наилучшем исходе может получить условный срок или принудительные работы. Все зависит от того, как защита докажет, что действия блогерши не угрожали другим и исправление возможно без изоляции, передает News.ru.

Недавно сотрудники Следственного комитета России по городу Москве завершили расследование в отношении блогерши Александры Митрошиной. Она обвиняется в отмывании 127 миллионов рублей. Теперь девушка предстанет перед судом.

Сама блогерша сначала полностью признала вину. Однако затем она изменила свое решение и созналась в преступлении частично.

Узнать больше по теме
Александра Митрошина: биография «матери бложьей» и детали ее ареста
Одна из самых заметных фигур в российском медиапространстве, «матерь бложья» Александра Митрошина оказалась в центре скандала после ареста в 2025 году. Девушку задержали по подозрению в отмывании денег: рассказываем, как складывалась ее карьера до этого и что известно об уголовном деле.
Читать дальше