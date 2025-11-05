Юрист Русяев раскрыл, как Митрошина может избежать колонии

Если суд поверит в раскаяние блогерши Алеександры Митрошиной, то она сможет избежать лишения свободы. Об этом рассказал юрист Илья Русяев.
Он отметил, что на приговор могут оказать значительное влияние изменения в показаниях подсудимой.
— Перемена может осложнить ее положение в суде. Признание вины в полном объеме могло бы позволить рассчитывать на более мягкий приговор. Тем не менее у Митрошиной остаются шансы на смягчение наказания, если суд убедится, что она полностью возместила ущерб государству, — объяснил юрист.
По словам Русяева, Митрошина при наилучшем исходе может получить условный срок или принудительные работы. Все зависит от того, как защита докажет, что действия блогерши не угрожали другим и исправление возможно без изоляции, передает News.ru.
Недавно сотрудники Следственного комитета России по городу Москве завершили расследование в отношении блогерши Александры Митрошиной. Она обвиняется в отмывании 127 миллионов рублей. Теперь девушка предстанет перед судом.
Сама блогерша сначала полностью признала вину. Однако затем она изменила свое решение и созналась в преступлении частично.