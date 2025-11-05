Юрист Русяев раскрыл, как Митрошина может избежать колонии

— Перемена может осложнить ее положение в суде. Признание вины в полном объеме могло бы позволить рассчитывать на более мягкий приговор. Тем не менее у Митрошиной остаются шансы на смягчение наказания, если суд убедится, что она полностью возместила ущерб государству, — объяснил юрист.