В центре Перми отель оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

По информации издания, проверка, проведенная спасателями в июле этого года в здании отеля на улице Ленина, 58, выявила ряд нарушений. В частности, специалисты установили, что система пожарной сигнализации и оповещения при эвакуации находилась в неисправном состоянии. Также в акте проверки отмечалось, что у компании отсутствует проектная документация на эти системы, часть ретрансляторов установлена с нарушениями, а громкость звуковых сигналов не соответствует нормативам.