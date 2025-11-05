В центре Перми отель оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Арбитражный суд Пермского края вынес решение о штрафе для ООО «Пермтурист» — компании, управляющей гостиницей «Урал», крупнейшей в регионе. Организацию признали виновной в грубых нарушениях требований пожарной безопасности, предусмотренных лицензией. Иск в суд подало региональное управление МЧС, пишет «Ъ-Прикамье».
По информации издания, проверка, проведенная спасателями в июле этого года в здании отеля на улице Ленина, 58, выявила ряд нарушений. В частности, специалисты установили, что система пожарной сигнализации и оповещения при эвакуации находилась в неисправном состоянии. Также в акте проверки отмечалось, что у компании отсутствует проектная документация на эти системы, часть ретрансляторов установлена с нарушениями, а громкость звуковых сигналов не соответствует нормативам.
Представитель «Пермтуриста» признал выявленные недостатки, уточнив, что большинство из них уже устранено. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.