В Якутии прорвало «Кладбищенскую» дамбу во время сброса воды

Ранее стало известно, что во время ремонтных работ на дамбе Белгородского водохранилища, украинские боевики неоднократно обстреляли объект, применяя ракеты и дроны. Тем не менее бригады продолжают работу уже несколько суток, несмотря на атаки со стороны Киева.