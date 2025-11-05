В Якутии прорвало «Кладбищенскую» дамбу во время сброса воды

«Происшествие может вызвать трудности при заготовке льда и передвижению по автозимнику», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают специалисты, готовясь к ремонтным работам, намеченным на 7 ноября. В ликвидации последствий задействованы спасатели из Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.
