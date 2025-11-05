Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарском аэропорту возобновили полноценную работу

Ранее была объявлена опасность БПЛА.

Источник: АиФ

5 ноября представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что в аэропорту Курумоч сняты временные ограничения на прибытие и отправку самолётов.

По его словам, ограничения были введены ранее в целях обеспечения безопасности полётов, но теперь воздушная гавань работает в штатном режиме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше