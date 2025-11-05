В Самарском аэропорту возобновили полноценную работу

5 ноября представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что в аэропорту Курумоч сняты временные ограничения на прибытие и отправку самолётов.
По его словам, ограничения были введены ранее в целях обеспечения безопасности полётов, но теперь воздушная гавань работает в штатном режиме.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше