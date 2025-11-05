В Самарской области с застройщика взыскали деньги за смерть ребенка на объекте

Претензии возникли к учредителю ООО «Русский дом». Одна из строек компании была заморожена. Как следует из материалов суда, глава фирмы на привел стройплощадку в состояние, «обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды при проведении работ по консервации объекта незавершенного строительства».