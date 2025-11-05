Появилась новая версия пропажи семьи Усольцевых: их могла погубить самоуверенность главы семейства

Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой и дочерью в лесах Красноярского края, мог отказаться от посторонней помощи из-за своего статуса бывалого путешественника. Такую версию выдвинули местные жители, пишет aif.ru.
По словам местной жительницы Елены, многие представители туристической сферы хорошо осведомлены о навыках Усольцева. Она подтвердила, что пропавший мужчина считается опытным специалистом.
«Усольцев опытный таёжник! Про него много где слышно в сфере туризма», — указала женщина.
На этом фоне общественность вспомнила аналогичный случай, произошедший в 2019 году. Тогда в тех же красноярских лесах пропал 67-летний Владимир Шатыгин. Как отмечают местные, он также обладал значительным опытом, прекрасно ориентировался на местности и много лет подряд посещал одни и те же территории для сбора ягод.
Красноярец Владимир рассказал, что после своего исчезновения Шатыгин еще в течение нескольких недель встречал различных людей в лесу. Рыбаки, охотники и туристы неоднократно предлагали ему помощь, но мужчина каждый раз отказывался, утверждая, что сможет выбраться самостоятельно. Его так и не нашли, но, как отметил Владимир, у мужчины была диагностирована деменция.
Ранее издание «Царьград» сообщало, что внимание общественности привлекает поведение сына пропавшей Ирины Усольцевой Даниила Баталова, поскольку в его словах нашли противоречия. С момента пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае прошел уже месяц.