В российском селе неожиданно прорвало дамбу во время сброса воды

Тем временем искусственный интеллект сделал шаг вперёд в области фундаментальной физики. По данным SciTechDaily, исследователи использовали нейросеть, чтобы приблизиться к решению задачи трёх тел — одной из самых старых и сложных проблем астрономии. Эта задача описывает движение трёх небесных тел, взаимодействующих по закону тяготения, и до сих пор не имеет точного аналитического решения из-за хаотичности их поведения.