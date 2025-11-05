В российском селе неожиданно прорвало дамбу во время сброса воды

В Чурапчинском улусе Якутии произошёл прорыв дамбы «Кладбищенская», однако ближайшему селу Харбала 2-я ничего не угрожает. Об этом сообщили в республиканской службе спасения.
Инцидент произошёл 5 ноября во время сброса воды. По данным спасателей, уровень воды в районе прорыва остаётся на четыре метра ниже критического. При этом ситуация может затруднить заготовку льда и движение по автозимнику, передает SakhaPress.
К 11:50 по местному времени ширина повреждения составляла около четырёх метров, глубина — 30−40 сантиметров. На месте работают специалисты, готовящиеся к ремонтным работам, которые запланированы на 7 ноября. В ликвидации последствий участвуют сотрудники Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.
Ранее в Красноярском крае в Енисейске вводили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы разрушения дамбы на реке Мельничная — тогда причиной стал износ конструкции.
Тем временем искусственный интеллект сделал шаг вперёд в области фундаментальной физики. По данным SciTechDaily, исследователи использовали нейросеть, чтобы приблизиться к решению задачи трёх тел — одной из самых старых и сложных проблем астрономии. Эта задача описывает движение трёх небесных тел, взаимодействующих по закону тяготения, и до сих пор не имеет точного аналитического решения из-за хаотичности их поведения.
Учёные обучили нейронную систему на огромном объёме смоделированных данных, что позволило ей предсказывать траектории с высокой точностью. Результат называют серьёзным достижением, показывающим, как искусственный интеллект способен справляться с задачами, которые долгое время считались неподвластными классическим методам вычислений.
Читайте также: Выяснилось, чего скоро может лишиться певица Алла Пугачева.