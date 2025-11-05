Озвучена еще одна неожиданная версия пропажи семьи Усольцевых в тайге

64-летний Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой Ириной и дочерью Ариной в тайге Красноярского края, мог отказаться от помощи из-за уверенности в собственном опыте. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на местных жителей.
По словам красноярцев, Усольцев хорошо известен среди туристов как опытный таежник. Его знали многие, кто связан с путешествиями и охотой. «Про него много где слышно в сфере туризма», — рассказала местная жительница Елена.
Местные вспомнили похожий случай с 67-летним Владимиром Шатыгиным, который пропал в тех же лесах в 2019 году. Мужчина также считался опытным и знал тайгу, однако, как рассказывали очевидцы, после пропажи он еще несколько недель встречал людей, предлагавших помощь, но каждый раз отказывался, говоря, что «сам выйдет». Через месяц он перестал выходить к людям, и его больше не нашли. Позже выяснилось, что у него была деменция.
Предполагается, что и в случае с Усольцевыми излишняя уверенность в своих силах могла сыграть роковую роль. Семья пропала 28 сентября во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье. За более чем месяц поисков не удалось найти ни одного следа.
Следователи рассматривают несколько версий случившегося — от встречи с дикими животными до несчастного случая. По информации регионального СК, основная версия по-прежнему связана с трагическим происшествием.
