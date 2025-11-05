Озвучена еще одна неожиданная версия пропажи семьи Усольцевых в тайге

Местные вспомнили похожий случай с 67-летним Владимиром Шатыгиным, который пропал в тех же лесах в 2019 году. Мужчина также считался опытным и знал тайгу, однако, как рассказывали очевидцы, после пропажи он еще несколько недель встречал людей, предлагавших помощь, но каждый раз отказывался, говоря, что «сам выйдет». Через месяц он перестал выходить к людям, и его больше не нашли. Позже выяснилось, что у него была деменция.