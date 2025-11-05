Строительный блок упал на малыша во Владивостоке: ребенок скончался в больнице

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке в результате несчастного случая на территории частного дома погиб малолетний ребенок. Следственные органы Приморья возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как на малыша опрокинулся тяжелый строительный блок.