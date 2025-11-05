Строительный блок упал на малыша во Владивостоке: ребенок скончался в больнице

«Следственное управление обращает внимание родителей на необходимость принятия мер безопасности во время пребывания детей на улице и дома», — сообщили в Следкоме Приморья.
По предварительной версии следствия, трагедия произошла 3 ноября 2025 года в Советском районе города. На участке отдельно стоящий бетонный строительный блок упал на мальчика 2022 года рождения.
Полученные ребенком телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, и вскоре он скончался в медицинском учреждении.
В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для получения дополнительной информации по делу назначен комплекс судебных экспертиз.
