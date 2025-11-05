Ричмонд
Строительный блок упал на малыша во Владивостоке: ребенок скончался в больнице

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября, ФедералПресс. Во Владивостоке в результате несчастного случая на территории частного дома погиб малолетний ребенок. Следственные органы Приморья возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после того, как на малыша опрокинулся тяжелый строительный блок.

Источник: РИА "Новости"

«Следственное управление обращает внимание родителей на необходимость принятия мер безопасности во время пребывания детей на улице и дома», — сообщили в Следкоме Приморья.

По предварительной версии следствия, трагедия произошла 3 ноября 2025 года в Советском районе города. На участке отдельно стоящий бетонный строительный блок упал на мальчика 2022 года рождения.

Полученные ребенком телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, и вскоре он скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для получения дополнительной информации по делу назначен комплекс судебных экспертиз.

