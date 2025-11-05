При пожаре в дачном доме в Сургуте выжили три человека

Три человека выжили при пожаре в двухэтажном дачном доме на территории садоводческого товарищества «Прибрежный-1» в Сургуте, сообщила городская администрация.
Один из них был госпитализирован с ожогами. Инцидент произошёл в ночь на 5 ноября.
«Два человека выбрались из горящего дома самостоятельно. Ещё один с ожогами доставлен в больницу. Сейчас он под наблюдением врачей», — отметила городская администрация в своём Telegram-канале.
Пожарные смогли ликвидировать пожар, однако дом полностью выгорел. Власти Сургута пообещали оказать помощь всем пострадавшим. Причина инцидента устанавливается.
Напомним, ранее сообщалось, что при разборе завалов на месте пожара в дачном доме в Сургуте были найдены тела семерых погибших, в том числе четверых детей. Также стало известно, что по факту гибели следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).