При пожаре в дачном доме в Сургуте выжили три человека

Напомним, ранее сообщалось, что при разборе завалов на месте пожара в дачном доме в Сургуте были найдены тела семерых погибших, в том числе четверых детей. Также стало известно, что по факту гибели следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).