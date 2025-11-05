Подросток в Стерлитамаке получил тяжелую травму глаза из-за пневматики

В Стерлитамаке школьник получил серьезное ранение глаза из-за неосторожного обращения с пневматическим пистолетом. Как сообщили порталу Mash Batash родители 13-летнего подростка, все случилось во время игр с друзьями на Лазурной. После происшествия мальчика оперативно доставили в больницу, а теперь он находится на лечении в Уфе.
Сейчас главный вопрос — «сможет ли глаз снова видеть?» — остается открытым. Врачи объясняют, что дать точный ответ невозможно, пока пуля не извлечена, а сделать это пока не получается.
