Прокуратура требует ужесточить наказание бывшему топ-менеджеру пермского оборонного завода

URA.RU уточняло, что по решению суда, Сергею Холоимову назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с наложением штрафа в размере 700 тысяч рублей. Владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев приговорен к девяти годам колонии и штрафу в один млн рублей. Учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет заключения со штрафом 800 тысяч рублей. Помимо этого, на осужденных возложена обязанность возместить причиненный ущерб.