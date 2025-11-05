У жителя Башкирии конфисковали скутер

Белорецкий межрайонный суд конфисковал у 48-летнего жителя ЗАТО Межгорье скутер за езду в состоянии опьянения. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе 2025 года мужчина, будучи год назад привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, после распития спиртного сел за руль скутера.