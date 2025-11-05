У жителя Башкирии конфисковали скутер

Белорецкий межрайонный суд конфисковал у 48-летнего жителя ЗАТО Межгорье скутер за езду в состоянии опьянения. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в августе 2025 года мужчина, будучи год назад привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, после распития спиртного сел за руль скутера.
По пути следования он был остановлен сотрудниками ГАИ, от которых нарушитель попытался скрыться, но был задержан.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 350 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, имущество было конфисковано в доход государства.
