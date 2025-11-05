Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учительница из Тюменской области избила ученика и получила штраф

Учительница школы в селе Омутинское в Тюменской области избила ученика. Инцидент произошел 17 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Инцидент произошел в школьном кабинете.

Учительница школы в селе Омутинское в Тюменской области избила ученика. Инцидент произошел 17 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«С целью причинения телесных повреждений несовершеннолетнему потерпевшему, женщина повалила последнего на пол. После этого она надавила левой рукой на его грудную клетку, причинив ученику телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки и ссадины левой голени», — рассказали в пресс-службе.

Свою вину она признала. Суд назначил педагогу штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Луговской школе учительница угрожала школьнику расправой. На видео, которое опубликовали в соцсетях, женщина схватила ученика за плечи со словами: «Я тебя сейчас убью, рот закрой!». После инцидента педагога и директора учреждения уволили.