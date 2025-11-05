Учительница из Тюменской области избила ученика и получила штраф

Ранее URA.RU писало, что в Луговской школе учительница угрожала школьнику расправой. На видео, которое опубликовали в соцсетях, женщина схватила ученика за плечи со словами: «Я тебя сейчас убью, рот закрой!». После инцидента педагога и директора учреждения уволили.