Учительница из Тюменской области избила ученика и получила штраф

Инцидент произошел в школьном кабинете.
Учительница школы в селе Омутинское в Тюменской области избила ученика. Инцидент произошел 17 апреля, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«С целью причинения телесных повреждений несовершеннолетнему потерпевшему, женщина повалила последнего на пол. После этого она надавила левой рукой на его грудную клетку, причинив ученику телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки и ссадины левой голени», — рассказали в пресс-службе.
Свою вину она признала. Суд назначил педагогу штраф в размере пяти тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Луговской школе учительница угрожала школьнику расправой. На видео, которое опубликовали в соцсетях, женщина схватила ученика за плечи со словами: «Я тебя сейчас убью, рот закрой!». После инцидента педагога и директора учреждения уволили.