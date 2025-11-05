Премиальный фонд шахты «Листвяжная» шёл на оплату штрафов и подкуп инспекторов

Бывший главный инженер шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где в 2021 году при взрыве метана погибли 51 человек, рассказал, что ежемесячные премии компании использовались для оплаты административных штрафов и неформальных выплат контролирующим органам. Об этом сообщается в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
По словам свидетеля, на момент его прихода в «Листвяжную» в 2013 году на предприятии действовал премиальный фонд в размере 600 тысяч рублей в месяц. Формально он предназначался для поощрения работников, однако фактически эти средства шли на погашение штрафов инженерно-технического персонала и «работу с надзирающими органами».
Инженер пояснил, что сначала ежемесячно оформлялись письма с просьбой выделить 600 тысяч рублей, но позже эта сумма стала автоматически включаться в бизнес-план шахты. Он также уточнил, кому именно из представителей Ростехнадзора передавались деньги и как после этого в актах проверок фиксировались лишь незначительные нарушения, тогда как серьёзные проблемы не отражались.
Взрыв на шахте произошёл 25 ноября 2021 года. В момент аварии под землёй находились 285 человек, 51 из них погиб, включая пятерых горноспасателей.
После трагедии прокуратура установила коррупционные связи между надзорными органами и угледобывающими предприятиями. В ноябре 2022 года бывший начальник Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора получил семь лет колонии строгого режима за получение взяток. Сейчас Беловский городской суд рассматривает дело в отношении восьми инспекторов Ростехнадзора, проверявших «Листвяжную».
