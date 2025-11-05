Премиальный фонд шахты «Листвяжная» шёл на оплату штрафов и подкуп инспекторов

Инженер пояснил, что сначала ежемесячно оформлялись письма с просьбой выделить 600 тысяч рублей, но позже эта сумма стала автоматически включаться в бизнес-план шахты. Он также уточнил, кому именно из представителей Ростехнадзора передавались деньги и как после этого в актах проверок фиксировались лишь незначительные нарушения, тогда как серьёзные проблемы не отражались.