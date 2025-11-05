США планируют снять с президента Сирии санкции

«США предложили проект резолюции Совету Безопасности ООН, по нему санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа будут отменены», — говорится в материале. Кроме того, в проекте резолюции содержится положение об освобождении от санкционных мер министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. На данный момент сроки проведения голосования по представленному документу не определены.