Следственный комитет начал проверку по факту возгорания дома в селе Верх-Сузун

Сегодня утром в одном из частных домов произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадала хозяйка дома, которая была доставлена в районную больницу для оказания медицинской помощи. Следователи СК проводят осмотр места происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.