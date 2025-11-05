Следственный комитет начал проверку по факту возгорания дома в селе Верх-Сузун

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится проверка по факту возгорания жилого дома в селе Верх-Сузун Сузунского района. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Сегодня утром в одном из частных домов произошел хлопок газо-воздушной смеси с последующим возгоранием. В результате пострадала хозяйка дома, которая была доставлена в районную больницу для оказания медицинской помощи. Следователи СК проводят осмотр места происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске за неделю произошло 45 пожаров.