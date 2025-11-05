В Якутии прорвало дамбу в Чурапчинском улусе

В Чурапчинском улусе произошел прорыв дамбы «Кладбищенская» в селе Харбала 2-я, сообщили в Службе спасения Якутии. Инцидент случился во время сброса воды 5 ноября, при этом ширина прорыва на момент 11:50 составляла четыре метра, а глубина — 30−40 сантиметров.
Спасатели отметили, что угрозы подтопления населенного пункта нет, поскольку уровень воды ниже критического на четыре метра. В ведомстве уточнили, что происшествие может создать трудности при заготовке льда и движении по автозимнику.
В настоящий момент ведутся подготовительные работы к ремонту дамбы, который планируется на 7 ноября. Специалисты Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда находятся на месте, обеспечивая контроль ситуации.
В Службе спасения подчеркнули, что ситуация находится под постоянным наблюдением, и все необходимые меры принимаются для предотвращения осложнений в работе транспортной и ледовой инфраструктуры, передает Telegram-канал «Служба спасения Якутии».
Ранее в городе Минусинске Красноярского края в результате резкого потепления произошло разрушение дамбы в районе населенного пункта Малая Минуса. В результате аварии подтопило 13 дворов жилых домов. В качестве меры предосторожности обесточили 11 частных домов на улице Михайлова. Основные подробности происшествия — в материале «Вечерней Москвы».