Депздрав ХМАО раскрыл состояние пострадавшего в пожаре в Сургуте, где погибло 7 человек

Мужчина, получивший ожоги при пожаре в дачном кооперативе «Прибрежный-1» в Сургуте, находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме, состояние пациента находится под постоянным наблюдением врачей», — уточнили в ведомстве.

Пожар в садовом обществе произошел ночью 5 ноября. В огне погибли семь человек, включая четверых детей. Двое мужчин смогли выбраться самостоятельно. Следователи СКР устанавливают обстоятельства трагедии.