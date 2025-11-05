53-летнюю женщину сбил насмерть пассажирский поезд в Ростовской области

На железнодорожной станции Зверево в Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 53-летнюю местную жительницу. Об этом сообщили транспортной полиции.
Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности.
— Обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Напомним, железная дорога — территория повышенной опасности.
Около путей нужно быть осторожными. Нельзя идти в наушниках или отвлекаться на гаджеты. Поезд за секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав просто невозможно.
Также взрослым и детям запрещено подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети. Провода там имеют напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга может возникнуть еще во время подъема на ж/д объект.
