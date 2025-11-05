Ричмонд
В Черепановском районе суд рассмотрит дело о фиктивной регистрации фирмы

Местный житель продал копию паспорта за 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Черепановском районе Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о незаконном использовании документов при создании юридического лица. Прокуратура направила материалы в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

По данным следствия, житель рабочего посёлка Дорогино осенью 2024 года за 50 тысяч рублей передал неизвестному лицу копию паспорта и оформил электронную подпись. Документы использовали для регистрации фирмы, в которой мужчина числился руководителем лишь формально.

В результате в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены ложные сведения.

Дело направлено мировому судье Черепановского судебного района для рассмотрения по существу.