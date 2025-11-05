В Черепановском районе суд рассмотрит дело о фиктивной регистрации фирмы

По данным следствия, житель рабочего посёлка Дорогино осенью 2024 года за 50 тысяч рублей передал неизвестному лицу копию паспорта и оформил электронную подпись. Документы использовали для регистрации фирмы, в которой мужчина числился руководителем лишь формально.