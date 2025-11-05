Жительница Челябинской области застряла в болоте по пути домой

Девушка возвращалась от подруг и застряла в болоте (архивное фото).
В городе Миассе Челябинской области местная жительница по грудь застряла в болоте, возвращаясь с девичника. Пострадавшей потребовалась помощь, сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) региона.
«Отпраздновав девичник, девушка собралась домой. По пути заблудилась и встряла в болоте», — сообщила пресс-служба ведомства на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».
Пострадавшая успела позвонить знакомому и передать свои координаты. Прибывшие спасатели обнаружили девушку, стоящую по грудь в воде. Девушку транспортировали до дома и передали родственникам.
На Больших Айских притесах ранее разбился мужчина. Высота падения составила 25 метров, тело с одного берега на другой транспортировали спасатели и передали сотрудникам полиции, сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС области.