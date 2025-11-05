Стало известно, кто погиб в смертельном пожаре в Сургуте

В дачном поселке «Прибрежный-1» погибли дети.
В Сургуте (ХМАО) в дачном кооперативе «Прибрежный-1» в результате пожара погибли дети из многодетной семьи и их мать. Об этом URA.RU сообщила председатель кооператива Алевтина Швец.
«В доме проживала многодетная семья. Мать Лиля, ее трехлетняя внучка, дочь и два сына-школьника не выбрались из охваченного огнем дома», — рассказала Швец.
По ее словам, семья жила в кооперативе постоянно. Старшая дочь, которой около 17 лет, спаслась вместе со своим другом — оба в момент пожара находились на втором этаже. Также выжил отец семейства. Очевидцы происшествия рассказали, что под утро слышали два хлопка разной силы, но сначала не почувствовали запаха гари и не увидели пламени.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в садовом обществе «Прибрежный-1». Губернатор Югры Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших. Глава региона выразил соболезнования родным погибших.