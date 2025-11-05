Стало известно, кто погиб в смертельном пожаре в Сургуте

По ее словам, семья жила в кооперативе постоянно. Старшая дочь, которой около 17 лет, спаслась вместе со своим другом — оба в момент пожара находились на втором этаже. Также выжил отец семейства. Очевидцы происшествия рассказали, что под утро слышали два хлопка разной силы, но сначала не почувствовали запаха гари и не увидели пламени.