Силовики задержали москвича, передававшего стране НАТО сведения об оппозиционерах

— Россиянин инициативно установил контакт с представителем специальной службы одной из стран НАТО, которому передал анкетные данные и сведения в отношении ряда оппозиционно настроенных российских граждан для их дальнейшего склонения к сотрудничеству, — добавили в ведомстве.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, он заключен под стражу. По месту проживания москвича провели обыски, передает ТАСС.
29 октября также был задержан агент Киева, планировавший подрыв объекта транспортной инфраструктуры в Ставропольском крае. В отношении гражданина России 1980 года рождения возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, предусмотренное УК РФ.