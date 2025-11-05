В Пермском крае содержание нефти в лесном участке превышено в 8 тысяч раз

По данным надзорного органа, инцидент произошёл в Юсьвинском муниципальном округе. На территории местного лесничества специалисты обнаружили опасный разлив нефти. Лабораторные исследования показали, что содержание нефтепродуктов в почве превышено более чем в 8 тысяч раз (в сравнении с фоновыми показателями).