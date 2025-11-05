Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае содержание нефти в лесном участке превышено в 8 тысяч раз

Причиной стал разлив нефтепродуктов.

Источник: Аргументы и факты

Содержание нефти в лесном участке в Пермском крае превышено в 8 тысяч раз, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного органа, инцидент произошёл в Юсьвинском муниципальном округе. На территории местного лесничества специалисты обнаружили опасный разлив нефти. Лабораторные исследования показали, что содержание нефтепродуктов в почве превышено более чем в 8 тысяч раз (в сравнении с фоновыми показателями).

Березниковская природоохранная прокуратура провела предварительное расследование и инициировала возбуждение уголовного дела из-за загрязнения почвы.

«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Ход расследования уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры», — заключили в ведомстве.