В Пермском крае содержание нефти в лесном участке превышено в 8 тысяч раз

Содержание нефти в лесном участке в Пермском крае превышено в 8 тысяч раз, сообщает региональная прокуратура.
По данным надзорного органа, инцидент произошёл в Юсьвинском муниципальном округе. На территории местного лесничества специалисты обнаружили опасный разлив нефти. Лабораторные исследования показали, что содержание нефтепродуктов в почве превышено более чем в 8 тысяч раз (в сравнении с фоновыми показателями).
Березниковская природоохранная прокуратура провела предварительное расследование и инициировала возбуждение уголовного дела из-за загрязнения почвы.
«По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли). Ход расследования уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры», — заключили в ведомстве.