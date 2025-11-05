Житель Красноярского края полтора года пытается доказать, что он не умер

Инцидент начался весной прошлого года, когда пенсионеру отказали в снятии денег с банковской карты из-за якобы его смерти. После этого ему перестали начислять пенсию, аннулировали полис ОМС и сняли с учета его автомобиль. Мужчина выяснил, что ошибка возникла после того, как свидетели приняли за него тело неизвестного мужчины, найденного в Свердловском районе Красноярска.