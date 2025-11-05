Житель Красноярского края полтора года пытается доказать, что он не умер

В Красноярском крае пенсионер из Лесосибирска столкнулся с уникальной административной ошибкой: его ошибочно признали умершим, сообщает Mash. Мужчина полтора года пытается доказать государственным органам и банкам, что он жив.
Инцидент начался весной прошлого года, когда пенсионеру отказали в снятии денег с банковской карты из-за якобы его смерти. После этого ему перестали начислять пенсию, аннулировали полис ОМС и сняли с учета его автомобиль. Мужчина выяснил, что ошибка возникла после того, как свидетели приняли за него тело неизвестного мужчины, найденного в Свердловском районе Красноярска.
Хотя следственные органы признали ошибку, исправить последствия оказалось крайне сложно. Информация о «смерти» распространилась автоматически по всем ведомствам через систему межведомственного электронного взаимодействия.
На сегодняшний день пенсионер продолжает обращаться в инстанции для восстановления прав. Он не получает данных о лице, которое его опознало, и опасается возможной утраты имущества, так как не понимает мотивов произошедшего и никогда не был в Свердловском районе, передает Telegram-канал.
