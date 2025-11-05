«Сибирский треугольник»: кто еще пропал в лесах Красноярского края, где ищут семью Усольцевых

В этих же красноярских лесах в 2019 году произошла почти мистическая история с 67-летним Владимиром Шатыгиным. Мужчина, как отмечают местные жители, тоже был очень опытным, хорошо ориентировался на местности и несколько лет подряд ездил в одно и то же место собирать ягоды и грибы. Его поход 28 августа 2019 года закончился трагически. Владимир разошелся с друзьями, пошел дождь, и тайгу заволокло густой мглой. Шатыгина начали искать сразу же после того, как он не вернулся в назначенное время. Более того, его видели живым спустя почти две недели после пропажи. Рыбаки сообщили, что встретили пожилого мужчину с ранениями, который попросил оказать помощь в перевязке. Согласно их рассказам, Шатыгин, услышав отдаленные выстрелы, объяснил: «Это мои пацаны меня потеряли», после чего снова направился в тайгу.