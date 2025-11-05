В Башкирии 132 человека умерли от отравления алкоголем

В Башкирии за первые девять месяцев 2025 года от отравления алкоголем скончались 132 человека. Этот показатель превышает данные прошлого года, когда за аналогичный период было зарегистрировано 124 летальных случая.
Согласно информации Роспотребнадзора, уровень смертности от спиртного в республике увеличился с 3,1 до 3,3 случая на 100 тысяч жителей. Наибольшее количество трагических исходов зафиксировано в Уфе (29 случаев) и Стерлитамаке (9 случаев). В нескольких районах — Татышлинском, Благовещенском, Чишминском и Учалинском — отмечено по 5 смертей от алкогольных отравлений.
Трагические случаи также произошли во многих других городах и районах республики, включая Салават, Нефтекамск, Октябрьский и Кумертау, а также в сельских муниципалитетах, где зарегистрировано от 1 до 4 смертей от некачественного алкоголя.
