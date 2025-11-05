В Башкирии 132 человека умерли от отравления алкоголем

Согласно информации Роспотребнадзора, уровень смертности от спиртного в республике увеличился с 3,1 до 3,3 случая на 100 тысяч жителей. Наибольшее количество трагических исходов зафиксировано в Уфе (29 случаев) и Стерлитамаке (9 случаев). В нескольких районах — Татышлинском, Благовещенском, Чишминском и Учалинском — отмечено по 5 смертей от алкогольных отравлений.