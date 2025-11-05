Экс-директора нацпарка «Таганай» Яковлева отправили в колонию на 9,5 лет. Видео

«Суд приговорил признать Яковлева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ. По совокупности преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев со штрафом в размере 5 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления на срок семь лет. С отбыванием наказания в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Дмитрий Сержантов.