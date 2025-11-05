Число погибших из-за тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах выросло до 93

Число погибших в результате тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах увеличилось до 93 человек. Стихия нанесла масштабные разрушения, оставив без крова сотни тысяч жителей. Об этом сообщает BFMTV.
Стихия обрушилась на страну с проливными дождями и ураганным ветром, вызвав масштабные наводнения, которые местные власти назвали беспрецедентными по разрушительной силе. В одной из прибрежных деревень спасатели обнаружили ещё 35 тел, что довело число жертв в этом регионе до 76 человек, пишет издание.
Общее количество подтвержденных жертв достигло 93. Как отмечает издание, 4 ноября несколько городов в пострадавшей провинции оказались полностью затоплены. Люди спасались на крышах домов, пытаясь укрыться от бурных потоков мутной воды, которые сметали все на своем пути.
Ранее KP.RU сообщал, что ураган «Мелисса», обрушившийся на острова Карибского бассейна, признан самым разрушительным природным бедствием текущего года. Наибольший урон стихия нанесла Кубе, Ямайке и Гаити. По последним данным, на Гаити погибло не менее 30 человек.