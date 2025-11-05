Число погибших из-за тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах выросло до 93

Стихия обрушилась на страну с проливными дождями и ураганным ветром, вызвав масштабные наводнения, которые местные власти назвали беспрецедентными по разрушительной силе. В одной из прибрежных деревень спасатели обнаружили ещё 35 тел, что довело число жертв в этом регионе до 76 человек, пишет издание.