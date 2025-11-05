ФСБ задержала экс-гендиректора челябинского МУП «ПОВВ» Хабирова

«Установлено, что в июле 2024 года гендиректор МУП “Производственное объединение водоснабжения и водоотведение” (ПОВВ) по предварительному сговору с главным инженером МУП злоупотребили должностными полномочиями. Речь идет о заключении двух муниципальных контрактов с ООО “Проекты и Решения” на выполнении работ по устранению аварий на объектах уличной сети Челябинска. Контракты были заключены по завышенной стоимости. Ущерб бюджету Челябинска только по этим двум контрактам превысили 116 млн рублей», — заявили в пресс-службе УФСБ по региону.