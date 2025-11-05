В Дубоссарах олень напал на служителя зоопарка: Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами

В Дубоссарах 58-летний местный житель пострадал во время уборки на территории городского зоопарка. Инцидент произошёл утром 1 ноября, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
По просьбе директора зоопарка мужчина помогал убирать один из загонов. Во время работы олень внезапно напал на него сзади. Потерпевший не успел среагировать, не видел, как именно произошло нападение, и потерял сознание. Очнулся он на тротуаре, окружённый сотрудниками учреждения, которые вызвали скорую помощь.
Пострадавший доставлен в Дубоссарскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рваные раны лица и волосистой части головы, ушибы поясницы и рёбер. Мужчина госпитализирован в отделение травматологии.
По факту происшествия проводится проверка.
