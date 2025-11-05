В Дубоссарах олень напал на служителя зоопарка: Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами

По просьбе директора зоопарка мужчина помогал убирать один из загонов. Во время работы олень внезапно напал на него сзади. Потерпевший не успел среагировать, не видел, как именно произошло нападение, и потерял сознание. Очнулся он на тротуаре, окружённый сотрудниками учреждения, которые вызвали скорую помощь.