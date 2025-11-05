Выяснилось, кто еще пропал в красноярских лесах, где ищут Усольцевых

Похожая история уже случалась в этих местах. В 2019 году 67-летний Владимир Шатыгин, тоже опытный таежник, пропал в тех же краях. Его видели живым спустя две недели после исчезновения — он отказывался от помощи, говоря, что «сам выйдет». Через месяц его перестали встречать, и мужчину так и не нашли. Позже выяснилось, что у него была деменция.