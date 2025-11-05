Выяснилось, кто еще пропал в красноярских лесах, где ищут Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых в глухой тайге Красноярского края уже больше месяца не дает покоя спасателям, волонтерам и местным жителям. 64-летний Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября, отправившись на прогулку к горе Буратинка в Кутурчинском Белогорье — и больше не вернулись.
Главная загадка — полное отсутствие следов. Ни одежды, ни костра, ни следов паники или борьбы. Как могла исчезнуть целая семья, хорошо знакомая с природой?
Местные вспоминают, что Сергей Усольцев был не просто туристом, а опытным таежником, известным среди проводников и охотников. По словам очевидцев, его знали многие в туристической среде, что лишь усиливает недоумение.
Похожая история уже случалась в этих местах. В 2019 году 67-летний Владимир Шатыгин, тоже опытный таежник, пропал в тех же краях. Его видели живым спустя две недели после исчезновения — он отказывался от помощи, говоря, что «сам выйдет». Через месяц его перестали встречать, и мужчину так и не нашли. Позже выяснилось, что у него была деменция.
Спасатели предполагают, что и в случае с Усольцевыми чрезмерная уверенность в собственных силах могла стать роковой. Опыт нередко делает человека самоуверенным, а тайга не прощает ошибок.
Тем не менее бывают и счастливые исходы. В 2021 году двое охотников, потерявшихся в Иркутской области, спустя несколько месяцев были найдены живыми — их удалось спасти на аэролодке после долгой болезни и непогоды, которая отрезала путь к цивилизации. Этот случай дает надежду и сейчас.
Следствие пока считает приоритетной версией несчастный случай, но рассматриваются и другие: нападение зверей, гибель из-за стихии или даже преступление. Криминалист Михаил Игнатов отмечает, что пропажа целой семьи без следов — редчайший случай: «По одному люди пропадают, но чтобы все сразу — такого почти не бывает. Как будто сквозь землю провалились».
Красноярская тайга остается местом, где даже опытный человек беззащитен. История Усольцевых — напоминание о том, что природа не терпит самоуверенности, и в ней выживает не сильнейший, а тот, кто умеет быть осторожным. Пока поиски продолжаются, близкие и волонтёры не теряют надежды — ведь тайга иногда всё же возвращает тех, кого забрала.
