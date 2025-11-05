Под Воронежем в ДТП разбился 57-летний водитель «Ауди»

4 ноября около 10.35 на трассе «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области у совхоза «Масловский» 57-летний мужчина на автомобиле «Ауди» во время движения не учел метеорологические условия и видимость. Водитель потерял управление, автомобиль съехал с дороги в кювет.
В результате аварии мужчина за рулем получил смертельные травмы и скончался на месте. Проводится проверка ГИБДД.
По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах области произошло 76 ДТП, из них 49 — в Воронеже. В восьми авариях пострадали 10 человек, один погиб.