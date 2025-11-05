Под Воронежем в ДТП разбился 57-летний водитель «Ауди»

4 ноября около 10.35 на трассе «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области у совхоза «Масловский» 57-летний мужчина на автомобиле «Ауди» во время движения не учел метеорологические условия и видимость. Водитель потерял управление, автомобиль съехал с дороги в кювет.