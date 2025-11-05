Ричмонд
Спасатели помогли застрявшей на горе Таракташ в Судаке туристке

Женщину эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Крым

В горно-лесной зоне Судака спасатели пришли на помощь туристке, которая не могла самостоятельно спуститься из-за того, что оказалась в местности с сыпучим рельефом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Крыма, поступило сообщение о женщине, застрявшей на вершине горы Таракташ из-за сложного сыпучего рельефа. Для ее спасения были задействованы спасатели Судакского аварийно-спасательного отряда и Главного управления МЧС России по Крыму. Специалисты установили страховочные перила на опасной территории с сыпучим грунтом и с помощью альпинистского снаряжения сняли женщину со скального участка. После этого туристку доставили в безопасное место.