В Петербурге водитель прыгнул в Неву, спасаясь от погони ГИБДД

В Петербурге водитель без прав прыгнул в Неву, пытаясь спастись от погони ГИБДД.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Водитель Porsche Cayenne, спасаясь от преследования ГИБДД, выскочил из автомобиля, где также находились его жена и дети, и прыгнул в Неву на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге, мужчина передан медикам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, во вторник вечером в районе Чугунной улицы, 7 экипаж ДПС остановил для проверки Porsche Cayenne, где помимо 39-летнего водителя находились его жена и двое маленьких детей. Поскольку после требования предъявить права мужчина попытался скрыться, автомобиль пришлось преследовать.

«У дома 1 по Кондратьевскому проспекту беглец остановился, выбежал из автомобиля, побежал на Свердловскую набережную, после чего прыгнул в Неву. Сотрудники ДПС, используя автомобильный трос, достали беглеца и передали его медикам с переохлаждением», — рассказали в полиции.

Уточняется, что пассажиры Porsche Cayenne не пострадали.

Как установили правоохранители, водитель иномарки пытался скрыться, поскольку ранее был лишен прав.