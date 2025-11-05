В Петербурге водитель прыгнул в Неву, спасаясь от погони ГИБДД

Как отмечается, во вторник вечером в районе Чугунной улицы, 7 экипаж ДПС остановил для проверки Porsche Cayenne, где помимо 39-летнего водителя находились его жена и двое маленьких детей. Поскольку после требования предъявить права мужчина попытался скрыться, автомобиль пришлось преследовать.
«У дома 1 по Кондратьевскому проспекту беглец остановился, выбежал из автомобиля, побежал на Свердловскую набережную, после чего прыгнул в Неву. Сотрудники ДПС, используя автомобильный трос, достали беглеца и передали его медикам с переохлаждением», — рассказали в полиции.
Уточняется, что пассажиры Porsche Cayenne не пострадали.
Как установили правоохранители, водитель иномарки пытался скрыться, поскольку ранее был лишен прав.