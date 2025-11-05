В Петербурге водитель прыгнул в Неву, спасаясь от погони ГИБДД

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. Водитель Porsche Cayenne, спасаясь от преследования ГИБДД, выскочил из автомобиля, где также находились его жена и дети, и прыгнул в Неву на Свердловской набережной в Санкт-Петербурге, мужчина передан медикам, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.