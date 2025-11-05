Законодатели поддержали инициативу Башкирии об опасных собаках

Как пояснил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, хотя перечень источников повышенной опасности и так остается открытым, и суды уже сейчас вправе признать собаку таковой, прямая запись в законе была бы логичным решением. Он добавил, что опасные собаки полностью подходят под это определение.