Законодатели поддержали инициативу Башкирии об опасных собаках

Инициатива депутатов Башкирии, предлагающая внести изменения в Гражданский кодекс, получила поддержку Совета законодателей России. Как сообщили в пресс-службе регионального Госсобрания, совет рекомендовал внести этот документ на рассмотрение в Госдуму.
Суть законопроекта заключается в том, чтобы четко прописать правила обращения с потенциально опасными породами собак. Согласно предложению, такие животные будут официально отнесены к источникам повышенной опасности.
По мнению разработчиков, это поможет унифицировать судебную практику по искам, связанным с нападениями животных на людей. Сейчас суды могут трактовать такие случаи по-разному, из-за чего размер компенсации морального и материального ущерба для потерпевших может сильно отличаться.
Как пояснил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев, хотя перечень источников повышенной опасности и так остается открытым, и суды уже сейчас вправе признать собаку таковой, прямая запись в законе была бы логичным решением. Он добавил, что опасные собаки полностью подходят под это определение.
