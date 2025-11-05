Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в лобовом столкновении машин под Омском

Авария произошла из-за несоблюдения дистанции до большегруза.

Источник: Комсомольская правда

5 ноября около 10:20 на 588-м км трассы Тюмень-Омск в Любинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным УМВД, 30-летний водитель Chery Arrizo допустил столкновение с КамАЗом.

Фото: УМВД России по Омской области.

В результате аварии шофер и 21-летняя женщина-пассажир иномарки скончались на месте ЧП от полученных травм. Обстоятельства и окончательная причина происшествия устанавливаются в рамках организованной проверки.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в регионе значительно вырос уровень заболеваемости гриппом А/Н3N2.