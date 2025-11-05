Два человека погибли в лобовом столкновении машин под Омском

5 ноября около 10:20 на 588-м км трассы Тюмень-Омск в Любинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным УМВД, 30-летний водитель Chery Arrizo допустил столкновение с КамАЗом.
Фото: УМВД России по Омской области.
В результате аварии шофер и 21-летняя женщина-пассажир иномарки скончались на месте ЧП от полученных травм. Обстоятельства и окончательная причина происшествия устанавливаются в рамках организованной проверки.
