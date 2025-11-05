В Бельгии куратора заморозки активов РФ обвинили в отмывании денег

Как пишет Le Soir, следствие заинтересовала схема легализации €1 млн наличными, происхождение которых остается неизвестным. Рейндерс внес €800 тысяч на свой банковский счет мелкими частями, чтобы не привлекать внимание. Оставшиеся €200 тысяч он провел через свой игровой счет в Национальной лотерее, после чего вывел €120 тысяч под видом официального выигрыша. Именно операция с лотереей и стала поводом для начала расследования.