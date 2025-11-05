В Бельгии куратора заморозки активов РФ обвинили в отмывании денег

Бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, который в Еврокомиссии отвечал за работу по заморозке и дальнейшему использованию активов российского Центробанка, предъявлено обвинение в отмывании денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийскую газету Le Soir.
Как сообщает издание, 16 октября Дидье Рейндерса допросили, и по итогам допроса ему предъявили официальное обвинение в отмывании денег. В отношении его супруги, почетного судьи Бернадетт Приньон, также ведется расследование, однако она не привлечена в качестве обвиняемой.
Адвокаты экс-еврокомиссара и прокуратура Брюсселя отказались от комментариев, ссылаясь на тайну следствия.
Как пишет Le Soir, следствие заинтересовала схема легализации €1 млн наличными, происхождение которых остается неизвестным. Рейндерс внес €800 тысяч на свой банковский счет мелкими частями, чтобы не привлекать внимание. Оставшиеся €200 тысяч он провел через свой игровой счет в Национальной лотерее, после чего вывел €120 тысяч под видом официального выигрыша. Именно операция с лотереей и стала поводом для начала расследования.
Дидье Рейндерс занимал пост еврокомиссара по вопросам юстиции в первом составе Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен, его мандат истек 1 декабря 2024 года. В декабре того же года полиция провела обыски в его квартирах в Брюсселе и Льеже.