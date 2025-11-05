Женщина с детьми осталась без защиты: история жертвы преследования из Ташкента

Эту историю рассказал проект против насилия «Немолчи.уз».
Женщина рассказывает: бывший сожитель регулярно приходит в нетрезвом виде, угрожает ей, звонит, пытается контролировать каждый её шаг. Она боится выйти на улицу, боится за детей и за себя. Государство выдало ей охранный ордер — документ, который должен был стать щитом, а оказался бумажкой со сроком действия. 20 сентября этот срок истёк. Уже 18 сентября, предчувствуя опасность, женщина обратилась к участковому с просьбой продлить ордер. Прошёл месяц — дело так и не попало в суд, а объяснений никто так и не дал.
Всё это время угрозы в её адрес не прекращались. 16 октября агрессор напал на женщину прямо на парковке у её работы: кричал, оскорблял, замахивался, пытался ударить. Лишь благодаря коллегам трагедии удалось избежать. Пострадавшая вызвала правоохранителей и написала заявление. 25 октября нападение повторилось — теперь уже возле дома. Мужчина снова угрожал, схватил её за волосы, орал что-то о долгах. Женщина вновь позвонила в 102 и написала заявление. Но, несмотря на два обращения и реальные доказательства опасности, охранный ордер ей так и не выдали.
«Он всё время угрожает. Говорит, что у него есть связи и что может подкинуть мне что-то в машину, и тогда я сяду. Я перестала ездить на своей машине, боюсь, что он установил прослушку», — признаётся пострадавшая. Ни один её звонок, ни одно обращение в Бектемирское РОВД не дали результата. Информации о ходе дела нет, неизвестно, проводились ли хотя бы профилактические беседы с агрессором. Даже по первому заявлению сроки уже истекли, а официального ответа она не получила.
Что ещё должно произойти, чтобы правоохранительные органы начали работать, а не делать вид, что ничего не происходит? Почему мать троих детей вынуждена жить в страхе, а агрессор уверен в своей безнаказанности? Почему охранные ордера не продлеваются вовремя, а женщины остаются одни наедине с опасностью?
Проект «Немолчи.уз» и неравнодушные граждане обращаются к МВД Узбекистана с просьбой провести тщательную проверку действий (или бездействия) сотрудников Бектемирского РОВД, разобраться, почему женщине не был продлён охранный ордер и, главное, немедленно обеспечить реальную защиту пострадавшей и её детей.
Пока система бездействует, женщина и её дети продолжают жить в страхе. И каждый новый день в таком страхе — это ещё один шаг к трагедии, которую можно было бы предотвратить.