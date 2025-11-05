Женщина с детьми осталась без защиты: история жертвы преследования из Ташкента

«Он всё время угрожает. Говорит, что у него есть связи и что может подкинуть мне что-то в машину, и тогда я сяду. Я перестала ездить на своей машине, боюсь, что он установил прослушку», — признаётся пострадавшая. Ни один её звонок, ни одно обращение в Бектемирское РОВД не дали результата. Информации о ходе дела нет, неизвестно, проводились ли хотя бы профилактические беседы с агрессором. Даже по первому заявлению сроки уже истекли, а официального ответа она не получила.