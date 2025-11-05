Ричмонд
В Башкирии 16-летний подросток сорвался с высоты

Подросток в тяжелом состоянии после падения с высоты.

Источник: Комсомольская правда

В минувшее воскресенье, 2 ноября, произошел несчастный случай с 16-летним юношей. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, он упал с третьего этажа. С травмами, полученными при падении, его госпитализировали в детскую городскую больницу № 17.

По последней информации, врачи оценивают его самочувствие как стабильное, средней тяжести. Сейчас его готовят к переводу из реанимационного отделения в нейрохирургическое для дальнейшего лечения.

