В Башкирии 16-летний подросток сорвался с высоты

В минувшее воскресенье, 2 ноября, произошел несчастный случай с 16-летним юношей. По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, он упал с третьего этажа. С травмами, полученными при падении, его госпитализировали в детскую городскую больницу № 17.
По последней информации, врачи оценивают его самочувствие как стабильное, средней тяжести. Сейчас его готовят к переводу из реанимационного отделения в нейрохирургическое для дальнейшего лечения.
