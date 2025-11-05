СКР объявил о четырёх погибших на реке Вишере в Пермском крае

Следователи СКР объявили о четырёх погибших на реке Вишере в Пермском крае, сообщает краевое управление.
Речь идёт о трагедии, которая случилась неподалёку от посёлка Данилов Луг. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что спасатели РСЧС выехали на реку Вишеру около 20 часов. Уточнялось, что в инциденте погибли люди. Обстоятельства, при которых случилась трагедия, оставались неизвестны.
Днём 5 ноября подробности инцидента сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. Как оказалось, в трагедии погибли четыре человека — все они оказались мужчинами.
«3 ноября 2025 года в реке Вишера на расстоянии около 1 километра от поселка Данилов луг обнаружены тела двух мужчин 1958 и 1983 годов рождения рядом с лодкой. Тела были запутаны в рыболовных сетях», — рассказывает краевое СУ СКР.
В ведомстве также отметили, что в полутора километрах от места инцидента нашли тела ещё двух мужчин, которые были запутаны в рыболовных сетях. Следователи установили, что трагедия случилась во время ночной рыбалки.
Сотрудники СКР приступили к проверке и назначили экспертизы. После их завершения будет принято процессуальное решение.