Три человека попали в больницу после ДТП в воронежском селе Дракино

Грузовик протаранил легковушку с пьяным водителем в Воронежской области.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Вечером 4 ноября в селе Дракино Линскинского района Воронежской области столкнулись два автомобиля. В ГУ МВД по региону рассказали, что около 19.50 водитель автомобиля «Луидор», 34-летний житель областного центра, выезжал со второстепенной дороги, не уступив приближающемуся по главной дороге автомобилю «Дэу Нексия». За рулем последнего находился 37-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер выявил у него 1,360 мг/л в выдыхаемом воздухе.

В результате произошедшего ДТП пострадали три человека из автомобиля «Дэу Нексия»: водитель и два пассажира местные жители в возрасте 24 и 26 лет. Все трое сейчас находятся в больнице.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка.