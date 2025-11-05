Три человека попали в больницу после ДТП в воронежском селе Дракино

Вечером 4 ноября в селе Дракино Линскинского района Воронежской области столкнулись два автомобиля. В ГУ МВД по региону рассказали, что около 19.50 водитель автомобиля «Луидор», 34-летний житель областного центра, выезжал со второстепенной дороги, не уступив приближающемуся по главной дороге автомобилю «Дэу Нексия». За рулем последнего находился 37-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер выявил у него 1,360 мг/л в выдыхаемом воздухе.