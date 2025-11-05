Ричмонд
В Челябинске возбудили дело после аварии на сетях водоснабжения

ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении бывших гендиректора и главного инженера муниципального предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска, их подозревают в завышении стоимости работ на 116,5 миллиона рублей при устранении аварии на водосетях, сообщило региональное СУСК РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным следствия, с 1 по 25 июля 2024 года гендиректор и главный инженер, а также неустановленные лица согласовали и заключили договор на выполнение работ по устранению аварии на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом стоимость работ по вышеуказанным договорам была завышена более чем на 116,5 миллиона рублей. Материальный ущерб причинен предприятию и администрации Челябинска. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.

«Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших генерального директора и главного инженера муниципального унитарного предприятия “Производственное объединение водоснабжения и водоотведения” Челябинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении.

Следователем СК произведены обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения фигурантам и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, добавляет СУСК.