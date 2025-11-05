В Челябинске возбудили дело после аварии на сетях водоснабжения

По данным следствия, с 1 по 25 июля 2024 года гендиректор и главный инженер, а также неустановленные лица согласовали и заключили договор на выполнение работ по устранению аварии на уличных сетях в Ленинском и Калининском районах Челябинска. При этом стоимость работ по вышеуказанным договорам была завышена более чем на 116,5 миллиона рублей. Материальный ущерб причинен предприятию и администрации Челябинска. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.