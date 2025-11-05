В Петербурге задержали мужчину, распылившего газ из баллончика в магазине

Как отмечается, во вторник вечером в полицию Центрального района обратилась продавец магазина, расположенного в доме № 134 на Невском проспекте. Как сообщила заявительница, неизвестный «в ходе конфликта» распылил содержимое перцового баллончика в торговом зале магазина и скрылся.
«В этот же день в 23:20 в ходе патрулирования нарядом спецполка полиции у дома 136 по Невскому проспекту 37-летний подозреваемый в дебоше был задержан и доставлен в отдел полиции», — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.