Житель Прикамья поджёг квартиру с экс-женой и её детьми в Санкт-Петербурге

Его подозревают в покушении на убийство.

Источник: Аргументы и факты

Житель Пермского края поджёг квартиру с бывшей женой и её детьми в Санкт-Петербурге, сообщает ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Как рассказывает ведомство, инцидент случился 4 ноября в одном из жилых домов на проспекте Науки. Около 8 часов утра на 5-м этаже одного из зданий произошёл пожар — загорелась квартира местной жительницы. В момент инцидента внутри находилась не только девушка, но и её маленькие дети 3 и 9 лет.

После пожара правоохранители задержали 33-летнего жителя Пермского края. Как выяснилось, мужчина знал, что девушка и её дети находятся внутри и решил поджечь квартиру из-за личной неприязни к хозяйке. Следователи СКР возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство более двух лиц, в том числе малолетнего, совершённое общеопасным способом».

Сейчас сотрудники ведомства проводят следственные действия и продолжают выяснять все обстоятельства инцидента. В суд также направлено ходатайство о заключении пермяка под стражу.