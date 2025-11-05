Житель Прикамья поджёг квартиру с экс-женой и её детьми в Санкт-Петербурге

Как рассказывает ведомство, инцидент случился 4 ноября в одном из жилых домов на проспекте Науки. Около 8 часов утра на 5-м этаже одного из зданий произошёл пожар — загорелась квартира местной жительницы. В момент инцидента внутри находилась не только девушка, но и её маленькие дети 3 и 9 лет.