В Петербурге лишенный прав водитель Porsche прыгнул в Неву, скрываясь от ДПС

«Для проверки был остановлен автомобиль Porsche Cayenne под управлением 39-летнего водителя. В автомобиле также находились его 37-летняя супруга и двое малолетних детей. На требование полицейских предъявить водительское удостоверение мужчина “ударил по газам” и попытался скрыться. У дома 1 по Кондратьевскому проспекту беглец остановился, выбежал из автомобиля, побежал на Свердловскую набережную, после чего прыгнул в Неву», — рассказали в полиции.