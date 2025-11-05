Ричмонд
В Петербурге лишенный прав водитель Porsche прыгнул в Неву, скрываясь от ДПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Водитель, лишенный ранее водительского удостоверения, оставил в иномарке жену и двоих детей и прыгнул в Неву при попытке скрыться от инспекторов ДПС в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по города и области.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

«Для проверки был остановлен автомобиль Porsche Cayenne под управлением 39-летнего водителя. В автомобиле также находились его 37-летняя супруга и двое малолетних детей. На требование полицейских предъявить водительское удостоверение мужчина “ударил по газам” и попытался скрыться. У дома 1 по Кондратьевскому проспекту беглец остановился, выбежал из автомобиля, побежал на Свердловскую набережную, после чего прыгнул в Неву», — рассказали в полиции.

В результате сотрудники ДПС, используя автомобильный трос, достали беглеца из реки и передали его медикам с переохлаждением. Находящиеся в автомобиле пассажиры не пострадали. Установлено, что водитель ранее был лишен прав и, испугавшись ответственности, вплавь пытался скрыться от полиции.