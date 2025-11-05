Ричмонд
Молдавский медицинский университет оказался в центре крупного скандала в Румынии: Врачи, получившие дипломы в Кишиневе, даже не появлялись в стенах вуза

Масштабные обыски прошли в Румынии у врачей, получивших фальшивые специализации в кишиневском медуниверситете.

Источник: Комсомольская правда

Масштабные обыски прошли в Румынии у врачей, получивших фальшивые специализации в кишиневском медуниверситете.

Университет, возглавляемый недавно назначенным министром здравоохранения Эмилом Чебаном, замешан в деле, связанном с мошенничеством, подделкой официальных документов, компьютерным мошенничеством, использованием подделок и незаконным осуществлением профессии или деятельности.

Несколько врачей обратились в румынский Минздрав с просьбой признать обучение в Госуниверситете медицины и фармацевтики «Николае Тестемицану» в Кишинёве, но собранные доказательства указывают на то, что резидентура, которая предполагала обязательное физическое присутствие студентов на клинических базах университета, на самом деле не была пройдена — во время курсов специализации резиденты находились в Румынии, где получали полную зарплату.

Уповать на то, что кабминские кресла займут честные и порядочные профессионалы с безупречной репутацией с каждым днём кажется все более глупым и наивным.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОЛДОВЫ.

Министр здравоохранения Эмил Чебан утверждает, что информация о том, что резидентура на самом деле не проходила в кишиневском медуниверситете, является ложной.

Бывший ректор университета заявил, что узнал о обысках из прессы и что после заседания кабинета министров намерен обсудить этот вопрос с ответственными лицами из Румынии.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

