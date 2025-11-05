Молдавский медицинский университет оказался в центре крупного скандала в Румынии: Врачи, получившие дипломы в Кишиневе, даже не появлялись в стенах вуза

Масштабные обыски прошли в Румынии у врачей, получивших фальшивые специализации в кишиневском медуниверситете.
Университет, возглавляемый недавно назначенным министром здравоохранения Эмилом Чебаном, замешан в деле, связанном с мошенничеством, подделкой официальных документов, компьютерным мошенничеством, использованием подделок и незаконным осуществлением профессии или деятельности.
Несколько врачей обратились в румынский Минздрав с просьбой признать обучение в Госуниверситете медицины и фармацевтики «Николае Тестемицану» в Кишинёве, но собранные доказательства указывают на то, что резидентура, которая предполагала обязательное физическое присутствие студентов на клинических базах университета, на самом деле не была пройдена — во время курсов специализации резиденты находились в Румынии, где получали полную зарплату.
Уповать на то, что кабминские кресла займут честные и порядочные профессионалы с безупречной репутацией с каждым днём кажется все более глупым и наивным.
КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОЛДОВЫ.
Министр здравоохранения Эмил Чебан утверждает, что информация о том, что резидентура на самом деле не проходила в кишиневском медуниверситете, является ложной.
Бывший ректор университета заявил, что узнал о обысках из прессы и что после заседания кабинета министров намерен обсудить этот вопрос с ответственными лицами из Румынии.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
На пенсию — в 70 лет: Новоиспечённый премьер Молдовы принял все условия ПАС — он уже начал озвучивать намерения, от которых у людей мурашки по коже.
Уже на третий день после инаугурации Александру Мунтяну интуитивно почувствовал, что по большому счету, он ни за что не отвечает (далее…).
Молдавский фермер — «враг» государства: Почему сельское хозяйство — не та «бизнес-модель», которая нужна сегодня власти.
Депутат от партии ПАС и бывший министр финансов Виктория Белоус заявила, что инвестировать нужно в те бизнес-модели, которые приносят результат (далее…).
Посылки до 150 евро с Temu, Joom, Shein, AliExpress намерены обложить налогом: Почему идея ПАС покупать товары у молдавского производителя абсурдна и каковы истинные цели властей.
До «выборов» вводить очередное обирание беднеющего народа Молдовы Санду не рискнула (далее…).