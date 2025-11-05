Молдавский медицинский университет оказался в центре крупного скандала в Румынии: Врачи, получившие дипломы в Кишиневе, даже не появлялись в стенах вуза

Несколько врачей обратились в румынский Минздрав с просьбой признать обучение в Госуниверситете медицины и фармацевтики «Николае Тестемицану» в Кишинёве, но собранные доказательства указывают на то, что резидентура, которая предполагала обязательное физическое присутствие студентов на клинических базах университета, на самом деле не была пройдена — во время курсов специализации резиденты находились в Румынии, где получали полную зарплату.