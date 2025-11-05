В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по историческим данным, в феврале и апреле 1944 года в этом районе происходили массовые казни местных жителей за связь с партизанами и подпольную деятельность, а также военнослужащих, находившихся в городской комендатуре Бахчисарая.
«Тела убиенных скидывали в траншеи, которые сейчас и вскрывают поисковики вместе с сотрудниками СК России», — рассказали в региональном управлении.
Офицеры применяют криминалистическую технику, в том числе георадар. При помощи оборудования были выявлены точки возможных захоронений. В ходе вскрытия почвы специалисты обнаружили останки нескольких красноармейцев и мирных граждан, а также личные вещи, фрагменты обмундирования и боеприпасы различных калибров.
«Следователями вместе с поисковиками все останки были аккуратно извлечены и направлены для производства судебно-медицинских экспертиз с целью установления точных причин и периода смерти», — добавили в СК.
В региональном следственном управлении действует собственный поисковый отряд «Патриоты Победы», который оказывает помощь общественным поисковым организациям полуострова в исследовании мест боев, подъеме останков павших воинов и проведении памятных мероприятий.
«Общая цель офицеров, поисковиков и всех неравнодушных крымчан — достойно проводить в последний путь героических бойцов, поскольку пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной», — подчеркнули в пресс-службе.