В Крыму найдены останки жертв нацистских казней 1944 года

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по историческим данным, в феврале и апреле 1944 года в этом районе происходили массовые казни местных жителей за связь с партизанами и подпольную деятельность, а также военнослужащих, находившихся в городской комендатуре Бахчисарая.